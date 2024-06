Bove uomo mercato tra Premier e Serie A: c’è la Fiorentina, ma occhio all’Everton dei Friedkin

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Edoardo Bove si appresta a diventare l’uomo mercato della Roma di questa estate, il calciatore con cui Ghisolfi pensa di fare cassa e raggranellare un bel tesoretto da investire per le operazioni in entrata.

Il direttore sportivo francese ha dato il mandato a una nota agenzia molto attiva in Inghilterra di trovare acquirenti per il centrocampista in Premier, ma potrebbe non esserci bisogno di sondare tanto il terreno: prende consistenza un possibile (primo) affare con l’Everton che sta per passare ufficialmente sotto il controllo dei Friedkin.

Nelle ultime ore però c’è da registrare il serio interesse della Fiorentina per il giovane centrocampista giallorosso: da sempre Pradè è molto attento ai prodotti del vivaio della Roma, e il club viola potrebbe presto farsi avanti con i giallorossi, che hanno fissato il prezzo del 22enne intorno ai 18 milioni di euro.

Tutto fermo invece sul fronte Belotti: il giocatore è in fase di riflessione dopo aver maturato il no della Fiorentina all’ipotesi di un suo acquisto. Il Como e la Roma attendono con cauto ottimismo: al momento solo il Parma si è fatto avanti con il Gallo, che potrebbe dunque non avere molte alternative tra cui scegliere.

Fonti: Sky Sport / Gianlucadimarzio.com / Il Tempo / Corriere dello Sport

