De Rossi insiste: Bellanova e Chiesa per rendere la Roma più forte

AS ROMA NEWS – Gli esterni, di difesa e centrocampo, come priorità assolute per rinforzare la Roma. Due giocatori affamati, che siano giovani e di gamba. E che possibilmente conoscano anche il campionato italiano, e dunque siano pronti all’uso.

Le idee sul mercato di Daniele De Rossi sono chiare. Il tecnico ha fatto anche i suoi nomi ideali per migliorare la Roma: Raoul Bellanova del Torino e Federico Chiesa della Juventus. Due calciatori che sarebbero titolari inamovibili nello schieramento del tecnico: il primo giocherebbe largo a destra, in posizione più avanzata come faceva con poco successo Karsdorp, il secondo invece a sinistra, nel ruolo che De Rossi reputa ideale per il bianconero.

Sia per Bellanova che per Chiesa la Roma ha già avviato i primi contatti, incassando i gradimento dei due calciatori al trasferimento nella Capitale. Uno step fondamentale per proseguire i colloqui. Ma sia Torino che Juventus, col mercato estivo che deve ancora ufficialmente aprire i battenti, fanno la voce grossa.

I granata chiedono 20-25 milioni per il loro terzino, mai impiegato da Spalletti in questo Europeo, mentre i bianconeri sparano 40 milioni come prezzo da sborsare per portarsi a casa Federico Chiesa, ieri non pervenuto nella sconfitta dell’Italia con la Spagna. Prezzi da inizio mercato, che saranno inevitabilmente abbassati nel corso dell’estate. Specialmente se l’Europeo non dovesse servire a metterli in bella mostra.

Ghisolfi e la Roma attendono il momento giusto per l’affondo. Che ci sarà solo dopo la fine di Euro 2024. Per il terzino si proverà ad abbassare le richieste del Toro inserendo almeno una contropartita, per l’attaccante invece il ds francese dovrà trovare una formula che possa accontentare i bianconeri ma ad un prezzo decisamente più basso dei 40 richiesti. La Roma è convinta che le pretese della Juve caleranno sensibilmente dopo l’Europeo, ma molto dipenderà anche se ci sarà davvero la concorrenza delle squadre inglesi. O del Napoli, che potrebbe piombare sul giocatore se dovesse perdere Kvaratskhelia.

Fonti: Il Tempo / Leggo / La Repubblica / Gazzetta dello Sport

