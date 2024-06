La Roma mette il nuovo Dzeko nel mirino: il bosniaco Demirovic obiettivo per l’attacco

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Se Chiesa è la priorità per De Rossi, il rinforzo messo in cima alla lista dei desideri, per la Roma è necessario prepararsi ai piani B o C nell’eventualità che il colpo stavolta non riesca ai Friedkin. Il mercato è fatto di occasioni e opportunità, e non è detto che gli incastri per Chiesa vadano tutti al posto giusto.

Così Ghisolfi ha cominciato a muoversi sondando altre piste che potrebbero diventare appetibili per i giallorossi. A cominciare da Rodrigo Riquelme, 24 anni, esterno sinistro dell’Atletico Madrid: la Roma ha avanzato già una prima proposta vicina ai 20 milioni, cifra respinta dagli spagnoli che ne chiedono 10 in più. Normali schermaglie iniziali di una trattativa ancora agli albori. Ma Riquelme potrebbe essere il piano B se Chiesa dovesse sfumare.

Per le fasce laterali resta nel mirino del ds il nome di Zeghrova del Lille, che però costa anche lui una cifra importante. Per l’attacco invece spunta oggi un nuovo obiettivo dei giallorossi: si tratta di Ermedin Demirovic, 26 anni, centravanti bosniaco dell”Augsburg. Per lui 15 gol e 10 assist quest’anno. Assomiglia molto all’ex romanista Dzeko per fisico e capacità di giocare con la squadra. Una caratteristica fondamentale per De Rossi.

È assistito dalla ROOF, la stessa agenzia che cura gli interessi di Abraham. Una curiosa coincidenza (o forse no) potrebbe quindi vedere un incrocio interessante con la cessione di Tammy in Premier e l’arrivo del bosniaco a Roma. Su Demirovic c’è pure il Milan, che lo vede come alternativa a Zirkzee. La valutazione è sui 20 milioni.

Fonti: Leggo / La Repubblica / Corriere dello Sport

