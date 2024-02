Brighton, prosegue il periodo no: eliminato dal Wolverhampton in FA Cup

NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il momento non proprio felice per il Brighton, sconfitto ed eliminato dalla FA Cup dopo il pareggio interno contro l’Everton.

I ragazzi di Roberto De Zerbi, prossimi avversari in Europa League della Roma, sono stati battuti di misura dal Wolverhampton.

Decisivo il gol di Lemina al 2′ di gioco. Non hanno pagato i tentativi della squadra di De Zerbi di segnare il gol del pareggio, eliminato dalla competizione. Altra brutta notizia dopo quella del grave infortunio di Mitoma, punto forte del gioco dell’allenatore ex Sassuolo.