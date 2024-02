Più Baldanzi e meno gol incassati: la nuova mission di De Rossi

AS ROMA NEWS – Dopo otto partite sulla panchina della Roma tra coppa e campionato, 15 punti conquistati in Serie A e il passaggio del turno in Europa League agli ottavi di finale, il primo bilancio di Daniele De Rossi non potrebbe essere più felice.

Eppure il tecnico di Ostia non può di certo adagiarsi sugli allori: due trasferte importantissime contro Monza e Fiorentina, il doppio scontro con il Brighton e quindi la gara interna con il disastrato Sassuolo prima della pausa che sancirà la conclusione di un mini-ciclo che sarà fondamentale in vista della ripresa del primo aprile e della volata finale.

De Rossi dovrà cercare di migliorare alcuni aspetti ancora perfettibili della sua squadra, che crea e segna tanto, ma incassa qualche gol di troppo. Da qui la tentazione del ritorno a una retroguardia a tre con Smalling di nuovo protagonista lì nel mezzo.

Sarà importante poi trovare più solidità difensiva dalle fasce laterali: la Roma incassa ancora troppe reti da cross che arrivano proprio dalle corsie esterne. Karsdorp e Kristensen hanno palesato i propri limiti, ma anche Angelino e Spinazzola non sembrano essere il massimo dal punto di vista difensivo.

De Rossi dovrà poi dare più spazio a Tommaso Baldanzi, investimento operato a gennaio dalla famiglia Friedkin che ha bisogno di essere valorizzato. Un giocatore che ha trovato ancora poca continuità, oscurato dalle magie di Dybala, tornato protagonista grazie a una condizione fisica ritrovata.

“Devo trovare un modo di far giocare Baldanzi con Dybala”, aveva confidato il tecnico qualche settimana fa in un post partita. Il processo di inserimento del timido e giovane calciatore toscano sta proseguendo bene, con De Rossi che lo sta centellinando. Ora però è arrivato il momento di trovargli una sistemazione in campo che non sia per forza alternativa a Dybala.

Fonti: Corriere della Sera / Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Il Romanista

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!