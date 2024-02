Stadio a Pietralata, concluso l’iter del Comune: manca solo il progetto definitivo della Roma

AS ROMA NOTIZIE – Il Comune ha concluso l’iter amministrativo per lo stadio della Roma, l’impianto da 65mila spettatori che dovrebbe essere realizzato a Pietralata. A gennaio sono partiti i sondaggi geognostici e gli scavi archeologici preventivi, mentre la società giallorossa sta studiando le soluzioni infrastrutturali nel quadrante.

La struttura, è l’auspicio della proprietà rilanciato dal Campidoglio, dovrebbe inaugurare nel 2027, per il centenario del club giallorosso, ma non è scontato che i tempi saranno rispettati, considerate le molte variabili in gioco: dal futuro stesso della Roma e dalle voci (sempre smentite) di una possibile cessione del club, ai problemi che potrebbero subentrare nelle fasi successive rallentando l’opera.

Ora però tocca alla Roma compiere il grande passo, presentando il progetto definitivo del nuovo impianto. Da quel momento il dado sarà trattato e tutte le carte saranno in tavola. A settembre 2023 si affermava che il progetto sarebbe divenuto realtà tra la fine dell’anno e l’inizio del 2024, a gennaio invece la dead line è stata fissata al prossimo marzo.

Se il cronoprogramma verrà rispettato, e la Roma presenterà il progetto definitivo corredato dal piano economico-finanziario, l‘assemblea capitolina potrà votare la proposta e indicare il rappresentante del sindaco alla Conferenza dei servizi decisoria che sarà aperta dalla Regione. L’attesa continua.

Fonti: Corriere della Sera / La Repubblica / Il Sole 24 Ore / Il Romanista

