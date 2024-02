Dall’operazione Cash al colpo Podence: gli affari di Modesto, il ds che Souloukou ha bloccato per la Roma

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Dopo la tabula rasa operata dai Friedkin in queste settimane, ora Lina Souloukou sta dirigendo la Roma liberamente e senza intralci, con piena fiducia della proprietà americana.

E la dirigente greca è pronta a piazzare un uomo di sua fiducia come prossimo direttore sportivo del club: si tratta di Francois Modesto, attuale direttore tecnico del Monza prossimo avversario della Roma in campionato. Il dirigente, sotto contatto con i brianzoli, non può essere ancora annunciato proprio per questo motivo.

Ma, a differenza di Trigoria, dagli ambienti di mercato arrivano spifferi forti e chiari: tutti sono certi che Modesto sia stato già bloccato da Lina Souloukou per il prossimo giugno. I due hanno già lavorato insieme all’Olympiacos dal 2018 al 2022. A dargli fiducia nel 2016 è stato il presidente Evangelos Marinakis, potente armatore greco e proprietario anche del Nottingham Forest.

Modesto ha fatto talmente bene in Grecia che il presidente lo ha promosso in breve tempo anche a dirigente della squadra inglese, scelta azzeccata perché anche grazie a lui è arrivata la promozione in Premier. Una vita vissuta principalmente in aereo e al telefono con agenti e collaboratori. Si, perché Modesto ha una squadra di scout ad aiutarlo nel segnalargli i profili emergenti in decine di paesi sparsi nel mondo e che possono essere monetizzati in futuro.

Tra le operazioni più importanti di Modesto c’è quella di Matty Cash, terzino destro della Polonia venduto dal Nottingham Forest all’Aston Villa e quella di Daniel Podence, acquistato dallo Sporting Lisbona per 7 milioni e successivamente rivenduto a 20 milioni al Wolverhampton.

Nel Monza lo ha portato Adriano Galliani, lo ha scelto per le sue conoscenze nel mercato internazionale e delle dinamiche tecniche. Si interfaccia con la squadra e con l’allenatore (è lui ad aver proposto Palladino), ma tante trattative le conduce ancora l’ex ad del Milan. Per questo Modesto potrebbe presto lasciare il Monza per diventare il prossimo direttore sportivo della Roma, ricreando il duo con Souloukou, sempre più al centro del club giallorosso.

Fonte: Il Messaggero

