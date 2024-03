BRIGHTON-ROMA 1-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sconfitta indolore per la Roma sul campo del Brighton: a fare festa sono i giallorossi che strappano il pass per i quarti di Europa League forte del 4 a 0 dell’andata.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi all’Amex Stadium per affrontare gli inglesi nel match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League:

Svilar 7 – Nel primo tempo poco impegnato dagli attaccanti avversari nonostante la spinta degli inglesi. Nulla può sul gran tiro di Wellbeck. Nella ripresa si esalta con un paio di interventi provvidenziali. Sicurezza.

Celik 6 – Costruisce con Baldanzi l’azione del gol del vantaggio di Azmoun, incredibilmente annullato da Zwayer. Soffre la rapidità di Enciso prima e Adingra poi, ma duella con ardore.

Mancini 6,5 – Provvidenziale su Van Hecke in apertura di partita. L’arbitro si inventa un giallo dopo pochi minuti che poteva condizionare la sua prestazione, fortunatamente all’altezza.

Ndicka 6,5 – Ammonito anche lui per un peccato veniale. Per il resto sempre concentrato e sul pezzo.

Spinazzola 6,5 – Ci mette l’esperienza. Poi quando decide di sgasare, entra come il burro nella retroguardia avversaria, ma il legno lo ferma.

Bove 6 – Non benissimo nel primo tempo. Lascia troppa libertà a Wellbeck in occasione del vantaggio dei padroni di casa. Meglio nella ripresa. Provvidenziale intervento in area a salvare la situazione.

Cristante 7 – De Rossi non rinuncia alla sua sostanza in mezzo al campo, e la scelta è sacrosanta.

Pellegrini 6 – Si mette al servizio della squadra con una partita di sacrificio. Nel finale offre un pallone d’oro ad Azmoun che poteva valere il pari.

Baldanzi 6,5 – Tignoso e tecnico, si batte con generosità fino all’ultimo. Gli manca ancora uno step per il salto di qualità, ma oggi ha dato buoni segnali. Dall’83’ Aouar sv.

Azmoun 6,5 – Meritava quel bel gol in semi-rovesciata che avrebbe spento le velleità degli inglesi. Gioca una bella partita, il calciatore c’è. Dal 90′ Joao Costa sv.

Zalewski 5 – Prosegue il suo momento negativo, stranamente accentuato dal suo ritorno in una posizione a lui più congeniale. Deve ritrovarsi. Dal 73′ Llorente sv.

DANIELE DE ROSSI 6,5 – La Roma passa senza eccessivi affanni un turno complicato, e la sconfitta di oggi è indolore. La squadra è riuscita a giocare la palla solo a tratti evitando la pressione degli inglesi, ma senza quel gol annullato ad Azmoun avrebbe probabilmente evitato la sconfitta. La qualificazione ai quarti è un risultato di pregio.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!