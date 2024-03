DE ZERBI: “Prova di orgoglio, i miei erano profondamente feriti dal ko dell’andata. Stasera ho visto tanti Roberto in campo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di Europa League che si è appena giocato all’Amex Stadium contro la Roma.

Queste tutte le dichiarazioni del tecnico degli inglesi ai microfoni dei giornalisti al termine della partita:

“Ho la soddisfazione di aver visto una squadra che ha orgoglio, e lo sapevo. Avevo detto che il 4 a 0 dell’andata era una sconfitta pesantissima, e so che i miei giocatori hanno queste reazioni. Sono persone speciali, antepongono l’orgoglio e i valori oltre lo sport. Erano feriti profondamente della partita di Roma.

Avevamo raggiunto questo traguardo con grande sacrificio e volevano fare una partita come questa. Sono molto orgoglioso dei miei ragazzi, stasera ho visto tanti Roberto in campo, perchè anche io ho sofferto per quella partita di una settimana fa. Ma il Brighton è sempre stato questo”.

