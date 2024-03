DE ROSSI: “Abbiamo le armi per rispondere al Brighton. Il nuovo attacco? Faranno una grandissima partita”

AS ROMA NEWS – Mister Daniele De Rossi si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per parlare di Brighton-Roma, gara valida per il match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League.

Di seguito tutte le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso rilasciate alla stampa nel prepartita e poi al termine del match:

DANIELE DE ROSSI NEL PREPARTITA

Si aspetta che l’attacco renda bene?

“Assolutamente. Sono giocatori che parlano la stessa lingua della qualità. Sono sicuro che si troveranno bene. Ci sarà da fare una grande partita, non solo l’attacco. I giocatori devono essere bravi e questi 3 sono tutti e tre bravi. Come sono bravi quelli che non giocano. Abbiamo grandissima fiducia in loro. Non è questione del risultato dell’andata, quando sono entrati hanno dimostrato il loro valore. Stasera è il loro turno, non devono dimostrare niente. Faranno una grandissima partita”.

Aspetterete o attaccherete subito?

“Il percorso che stiamo facendo ci porta a credere in quello che stiamo facendo. A pressione rispondi col gioco. Se la pressione è troppo alta, si gioca in verticale. Queste sono regole base. Anche quando giochiamo con Fiorentina, Torino, Atalanta, squadre che pressano forte. Sarà una partita bella, in uno stadio meraviglioso. Siamo sicuri che abbiamo le nostre armi per rispondere alle loro”.