Brilla la stellina Joao Costa: Sassuolo e Getafe lo vogliono, ma la Roma se lo tiene stretto

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – Dopo aver lanciato diversi ragazzi della Primavera, alcuni finiti altrove per fare cassa e altri passati in prima squadra, la Roma si prepara a sfornare un altro prodotto del vivaio da mettere in bella mostra per i prossimi mesi.

Parliamo di Joao Costa, 18 anni, attaccante mancino che aveva esordito in prima squadra con Josè Mourinho e che con il gioco di Daniele De Rossi, basato sugli esterni d’attacco, potrebbe trovare ancora più spazio.

Il giovane esterno brasiliano è partito titolare nel match amichevole contro l’Al Shabab, andando in gol con il suo piede più debole e dimostrando di avere la stoffa per emergere. Non a caso diversi club, sia in Italia che all’estero, si sono fatti avanti per lui.

Tanto per cambiare a fiutare l’affare c’è il Sassuolo di Carnevali, che ha chiesto in prestito Joao Costa alla Roma come indennizzo per la partenza anticipata di Vina, finito ufficialmente al Flamengo. Prima degli emiliani, a farsi sotto c’è stato il Getafe, che aveva notato le qualità del veloce attaccante giallorosso.

La Roma per il momento ha risposto picche a entrambi i club: Joao Costa non si muove da Trigoria. Il club ha intenzione di farlo crescere sotto la guida di De Rossi, e di capire se avrà i margini di miglioramento tali da puntarci per il prossimo futuro.

Fonti: Il Romanista / Gazzetta dello Sport

