Sprint Roma: Baldanzi più Angelino in 7 giorni

AS ROMA NEWS – La Roma mette il turbo e si vuole regalare un finale di mercato invernale coi botti. Due rinforzi importanti per il presente e per il futuro del club, due calciatori ideali per un sistema di gioco tutto nuovo voluto dal nuovo allenatore De Rossi.

La Roma dunque cambierà pelle e si punterà forte sugli esterni. Ecco perchè, dopo l’addio di Mourinho e l’arrivo dell’ex capitano sulla panchina giallorossa, si è scelto di investire su un terzino sinistro e su un esterno d’attacco piuttosto che sul centrale che lo Special One aveva messo in cima ai suoi desideri.

Il rinforzo più vicino è Angelino, 27 anni, esterno mancino che si è ormai promesso alla Roma: Tiago Pinto ha in mano il giocatore, forte di un accordo blindato sia col terzino che col Lipsia. Il giocatore ha dato la sua parola ai giallorossi e nelle ultime ore ha rifiutato tutte le altre offerte (Betis, Marsiglia e Olympiacos) che gli erano state presentate.

Intesa totale anche con i tedeschi proprietari del cartellino: Angelino si trasferirà a Trigoria con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni, gli stessi che avrebbe dovuto sborsare il Galatasaray prima che i turchi decidessero di rispedire il giocatore al mittente.

Prima della fumata bianca però la Roma deve fare spazio allo spagnolo in rosa. Tiago Pinto è certo di riuscirci in breve tempo, avendo diversi giocatori pronti a salutare Trigoria: Kumbulla può partire in prestito (richiesto da Torino, Genoa e Empoli), Belotti a titolo definitivo (corteggiato da Fiorentina e Empoli), e Renato Sanches, che deve però accettare le avances del Besiktas.

Non avrebbe bisogno di spazio in rosa Tommaso Baldanzi, 20 anni, giovane attaccante dell’Empoli che Pinto vuole regalare alla Roma come ultimo colpo prima del suo commiato: essendo un under 21, il gm può ingaggiarlo senza la necessità di cedere un calciatore al suo posto. Ma in questo caso serviranno soldi da investire, cash solo in parte disponibile dalla cessione di Vina al Flamengo.

Il gm vuole prima chiudere l’affare Angelino, che ha la priorità, e dopo proverà l’affondo con l’Empoli: c’è l’ok del giocatore, ma va trovata un’intesa con i toscani. La Roma punterà su un prestito oneroso con obbligo di riscatto, magari inserendo un Primavera nell’affare per abbassare il costo del l’operazione. Saranno ore movimentate per Pinto, determinato a lasciare un bel ricordo di sé tra i romanisti.

Giallorossi.net – G. Pinoli

