“ON AIR!” – ROSSI: “Allenatore giovane e calciatori futuribili, la Roma va in questa direzione”, CORSI: “Se i Friedkin non tirano fuori i soldi non cambierà niente”, PRUZZO: “Baldanzi? Meglio prenderlo per la prossima estate”

David Rossi (Rete Sport): “Angelino è più bravo in fase di spinta che non in copertura, è uno che quando stava al Lipsia segnava come un attaccante…Nel Galatasaray giocava sempre titolare, poi ha smesso di giocare perchè non avevano i soldi del riscatto. Si parla di un prospetto interessate, a un prezzo accessibile. L’altro nome è Baldanzi, molto promettente, interessante, è un nostro pallino dall’anno scorso: pur essendo piccoletto, è uno forte fisicamente. E’ la tipologia di giocatore su cui la Roma deve puntare: giovani promettenti che non costano tantissimo e che non guadagnano tantissimo. Si sta andando in una direzione precisa, che era quella che immaginavamo: allenatore giovane che sta al posto suo, e società che va su profili sostenibili e futuribili…”

Vincent Candela (Rete Sport): “De Rossi è un allenatore fino a giugno, Pinto sta andando via…mi chiedo chi stia dicendo ora “questo giocatore va bene, questo no…“. Però c’è da dire che Pinto sta dimostrando grande professionalità, su questo non c’è dubbio…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Chi metterà in lista Uefa De Rossi tra Azmoun e Kristensen? Io penso più l’iraniano che il danese, considerando l’arrivo di Angelino. Anche perchè Abraham non sai come starà quando torna, e Belotti sembra essere sul mercato…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Siamo in una dimensione di confusione e di paura del futuro perchè non abbiamo certezze. Però poi qui si insinua anche l’incoerenza: chi contestava i Friedkin perchè parlavano di calcio sostenibile, poi si è ricreduto perchè hanno preso Mourinho e sperava nei campioni, contestando Pinto perchè non faceva scouting sui giovani. E oggi invece contesta il possibile arrivo di Baldanzi perchè sarebbe il simbolo di un ridimensionamento. Aspettiamo e vediamo quello che sarà…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Io ho fiducia in De Rossi, mi illudo e voglio crederci che farà bene. Sul modulo, noi volevamo la difesa a quattro e ora ce l’abbiamo. Ma la cosa più importante è il presidente: ma ti pare che Friedkin se era sul punto di vendere si metteva a cacciare Moruinho…ma lo teneva fino a giugno e poi ci pensavano gli arabi… Tutto quello che stanno facendo padre e figlio è per attaccamento al loro investimento e alla Roma, perchè anche loro si sono appassionati alla Roma, mica solo Mourinho… E poi mi fanno morire quelli che dicono “ma questi non ci capiscono niente!“…quindi uno che ha 15 anni può parlare della Roma, e uno che ha 50 anni e ha fatto i soldi dall’altra parte del mondo per capire la Roma ci mette due anni…ma per favore…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Di nuovo c’è che De Rossi, almeno da quello che si dice, sta dicendo: “Baldanzi va benissimo, ma quello che mi serve ora è l’esterno”. La Roma ha questo problema, che prima di comprare deve vendere, ma ci sono ancora 4-5 giorni per concludere queste operazioni. La Roma vuole vendere a tutti i costi Belotti, il problema è che lo vogliono solo squadre piccole. La gente ha capito che De Rossi e Mourinho non c’entrano niente, ma che è Friedkin il problema perchè non mette i soldi. Sicuramente con De Rossi la Roma sarà più bella, ma se non comprano i giocatori non si vincerà niente…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Sull’affare Baldanzi c’è confusione perchè si passa dal fatto che l’affare sia praticamente fatto e che manca solo l’ok dei Friedkin, ad altre fonti che sostengono che la trattativa non sia ancora cominciata, ad altre che parlano addirittura di un affare per giugno…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Baldanzi è sempre stato infortunato in questo inizio di stagione. Ha qualità, e ha bisogno di trovare la sua strada. Non penso che il presidente dell’Empoli abbia voglia di prestarlo. Cambiare adesso per lui non ha senso, forse meglio impostare l’operazione per l’estate…”

