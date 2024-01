Klopp, annuncio a sorpresa: “A fine stagione lascio il Liverpool, non allenerò un’altra squadra inglese”

ALTRE NOTIZIE – Si separano ufficialmente, e un po’ a sorpresa, le strade di Jurgen Klopp e del Liverpool.

Il tecnico tedesco ha infatti annunciato la fine del proprio matrimonio con la società inglese, spiegando di essere a corto di energie: “Posso capire che sia uno shock per molte persone in questo momento, quando lo senti per la prima volta“, ha detto Klopp.

“Se mi venisse chiesto se lavorerò ancora come manager in questo momento direi di no. Ma ovviamente non so come mi sentirò tra un po’ di tempo, visto che non mi sono mai ritrovato in una situazione del genere. Quello che so con certezza è che non allenerò mai e poi mai un club inglese diverso dal Liverpool, al 100%”.

Il timoniere dei Reds era arrivato in Inghilterra nel 2015, prendendo il posto di Rodgers e guidando il roster in maglia rossa verso diversi successi in campo nazionale ed europeo.