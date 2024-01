ULTIME DA TRIGORIA – Aouar in gruppo. Contro la Salernitana spazio al 4-3-3, tornano Mancini e Cristante

AS ROMA NEWS – Houssem Aouar torna ad allenarsi in gruppo dopo l’avventura deludente dell’Algeria in Coppa d’Africa. Il centrocampista sarà dunque aggregato da De Rossi per la trasferta di Salerno, ma partirà dalla panchina.

Ok anche Mancini e Dybala, entrambi titolari lunedì sera contro i campani nel 4-3-3 che mister De Rossi continuerà a proporre come modulo di base della squadra. L’azzurro farà coppia con Llorente in mezzo alla difesa, mentre l’argentino giocherà nel tridente formato da Lukaku ed El Shaarawy.

A centrocampo rientra anche Cristante, che si riprenderà la cabina di regia complice anche l’assenza per qualifica di Leandro Paredes. In mediana anche Bove e capitan Pellegrini, chiamato a confermare i progressi mostrati contro il Verona.

Sugli esterni Karsdorp e Kristensen, col danese che giocherà da terzino sinistro in attesa del recupero di Spinazzola (in dubbio anche per Roma-Cagliari) e dell’arrivo di Angelino, che sembra imminente.

Giallorossi.net – A. Fiorini

