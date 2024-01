De Laurentiis chiude a Mourinho: “Non c’entra nulla col Napoli, il suo futuro è all’estero”

AS ROMA NOTIZIE – Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’assemblea di Lega Serie A e ha smentito le voci riguardanti un possibile approdo di José Mourinho sulla panchina degli azzurri in vista della prossima stagione.

Ecco le sue parole: “Mourinho non c’entra nulla con il Napoli. Stava alla Roma, ora è libero ma non so se possa andare in un’altra squadra, non ho studiato il regolamento.

Mourinho è un grandissimo allenatore ed è molto simpatico, irruento, racconta la storia di un certo calcio ed è portoghese, un popolo che amo. Io però credo che il suo futuro sarà all’estero, non certo a Napoli“.