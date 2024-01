Tiago Pinto: “Baldanzi e Angelino? Vediamo…” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Il general manager giallorosso Tiago Pinto è alle prese con un’ultima settimana piuttosto movimentata di mercato in casa Roma.

Il club infatti sta cercando di concludere alcune operazioni, sia in entrata che in uscita, per permettere a Daniele De Rossi di avere due rinforzi ideali al suo gioco, un terzino sinistro e un esterno d’attacco.

Il gm portoghese è stato raggiunto oggi da alcuni tifosi che hanno “assediato” la sua auto per strappargli qualche foto e un paio di battute sulle operazioni che il dirigente sta portando avanti in queste ore.

Le domande dei romanisti si sono concentrate sul possibile arrivo di Tommaso Baldanzi (“Ce lo porti?“, ha chiesto un tifoso, a cui Pinto ha risposto con un sorriso e una particolare espressione del viso) e quello di Angelino. “Vediamo…”, la scarna dichiarazione del general manager.