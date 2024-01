CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 26 gennaio 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:30 – BALDANZI, ORA O A GIUGNO? – Tiago Pinto, dopo aver chiuso per Angelino, punterà con forza su Tommaso Baldanzi (20) in prestito con obbligo di riscatto, resta da capire se riuscirà ad averlo subito o se invece l’acquisto sarà per il prossimo giugno. (Gazzetta dello Sport)

Ore 10:00 – VINA AL FLAMENGO, IL COMUNICATO ROMA – Matias Vina (26) torna in Brasile: anche la Roma ufficializza con un breve comunicato il suo passaggio al Flamengo a titolo definitivo. (asroma.com)

Ore 9:45 – SU CELIK C’E’ L’INTERESSE DEL GALATASARAY – Oltre a Kumbulla, Belotti e Renato Sanches, in bilico c’è anche Zeki Celik (27) che piace al Galatasaray e che potrebbe dunque tornare in Turchia. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:20 – SASSUOLO E GETAFE SU JOAO COSTA – Diversi club, italiani ed esteri, si sono messi sulle tracce del giovane attaccante brasiliano Joao Costa (18) …VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 7:40 – ANGELINO RIFIUTE LE ALTRE OFFERTE – Parola data alla Roma: Angelino (27) sta respingendo le offerte di Marsiglia, Polympiacos e Betis e aspetta i giallorossi, che hanno un accordo anche col Lipsia ma prima di chiudere l’affare devono cedere un calciatore in rosa. (Sky Sport)

Ore 7:00 – LUKAKU VERSO L’ARABIA SAUDITA – Dopo le parole di ieri di Romelu Lukaku (30) all’indirizzo del campionato saudita, aumentano le chance del belga di giocare in Arabia l’anno prossimo. Difficilmente la Roma riuscirà a trattenerlo visti gli eventuali costi dell’affare. (Gazzetta dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…

