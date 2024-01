Roma, sbrigati: Angelino ti aspetta, ma ora lo tenta il Betis

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Angelino aspetta ancora la Roma. Ma non lo farà in eterno. Perchè il tempo stringe, e il mercato invernale si avvicina alla chiusura.

Tiago Pinto ha impostato l’affare, raggiungendo l’intesa totale sia con il Lipsia (prestito con diritto di riscatto a 5 milioni, che diventerebbe obbligo in caso di qualificazione alla prossima Champions) che col giocatore.

Ma arrivati a una manciata di giorni dal gong del primo febbraio, la Roma non può chiudere il colpo perchè prima deve fare spazio allo spagnolo in rosa. Insomma, serve una cessione.

E va fatta in fretta, perchè Angelino ha diverse altre offerte sul suo tavolo. Per ora lo spagnolo ha rifiutato le proposte di Marsiglia e Olympiacos, ma ora c’è anche il Betis a fare sul serio per il terzino mancino. Irretito dall’idea di tornare a giocare in patria.

Fortunatamente per la Roma, però, anche gli spagnoli devono cedere uno dei due terzini sinistri che hanno in rosa, Miranda o Abner Vinicius, prima di tentare un assalto vero e proprio. Per questo Tiago Pinto deve fare in fretta. Altrimenti il rischia che Angelino cambi idea è sempre dietro l’angolo.

Fonte: Gazzetta dello Sport