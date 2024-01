Roma, mercato a incastri: ora servono le cessioni

AS ROMA NEWS – Sta per entrare nel vivo il mercato invernale della Roma, che si preannuncia incandescente in queste ultimi giorni di contrattazioni. Tiago Pinto ha il doppio colpo in canna, ma prima deve cedere almeno un pezzo della propria rosa.

Nei giorni scorsi il gm ha impostato l’affare Angelino, concludendo l’accordo sia con il calciatore che con il Lipsia: prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo solo in caso di raggiungimento della Champions, a 5 milioni di euro.

Il giocatore sta rifiutando tutte le altre proposte in attesa del semaforo verde della Roma, che però non è ancora arrivato. Tiago Pinto sta avendo qualche rallentamento sul fronte cessioni, destinato però a sbloccarsi a ore: Celik potrebbe finire proprio al Galatasaray in uno strano giro di terzini dopo che il Bayern Monaco ha concluso l’affare Boey con i turchi.

Anche Belotti ha diverse richieste: oltre alla Fiorentina, il calciatore ha ricevuto proposte da Wolfsburg ma soprattutto Betis. Il Gallo però nicchia, non volendosi trasferire all’estero. E poi c’è Kumbulla, corteggiato da Torino e Genoa, ma i club interessati vogliono avere certezze sulle sue condizioni fisiche. Da capire il destino di Renato Sanches, che non sembra aver avuto offerte allettanti e che spera di rilanciarsi con De Rossi.

E Baldanzi? Pinto spera di poter chiudere il doppio colpo prima del gong delle 20 del primo febbraio, e ha già in mano l’ok dell’agente Beppe Riso. Ma deve farsi ancora avanti con l’Empoli, che chiede 15 milioni. Il gm considera prioritario l’affare Angelino, e una volta chiuso per il terzino sinistro proverà a trovare un accordo con i toscani.

L’intenzione, vista l’impossibilità attuale a investire, è di puntare a un prestito con obbligo di riscatto, inserendo qualche giovane nell’affare. Ma riuscire a chiudere in così pochi giorni non sarà semplice: Baldanzi è un giovane molto promettente ed è un pezzo pregiatissimo dell’Empoli. I Friedkin inoltre devono ancora dare l’ok all’investimento.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Messaggero / La Repubblica / Il Tempo