PRIMAVERA: Milan-Roma 0-0. I giallorossi non sfruttano le occasioni. Esordio per Zefi

NOTIZIE ROMA CALCIO – Dopo la sconfitta contro il Torino nella diciassettesima giornata, la Roma Federico Guidi trovano solo un pareggio sul campo del Milan in questo turno di campionato Primavera.

Diverse assenze pesanti fra i giallorossi, visto che molti dei big della Primavera sono impegnati con mister Daniele De Rossi in Prima Squadra, come Pagano, Joao Costa e Pisilli.

Il match finisce zero a zero, con i ragazzi di Guidi che non sono riusciti a sfruttare le svariate occasioni capitate sui piedi degli attaccanti giallorossi. Esordio per il neo acquisto Zefi, subentrato nella ripresa.

IL TABELLINO DEL MATCH

MILAN: Raveyre; Bakoune (70′ Magni) , Parmiggiani, Nsiala, Bartesaghi; Malaspina, Eletu (70′ Sala); Scotti (70′ Perina, 81′ Bonomi), Cuenca, Sia; Simmelhack (45′ Camarda)

A disp.: Bartoccioni, Colzani, Macioppi, Magni, Cappelletti, Tezzele, Ibrahimovic.

All. Ignazio Abate

ROMA: Marin; D’Alessio, Golic, Plaia, Ienco; Bah, Vetkal, Graziani (52′ Zefi); Marazzotti (77′ Levak), Mlakar (52′ Misitano), Mannini.

A disp.: Kehayov, Chesti, Nardozi, Reale, Ivkovic, Mirra, Romano, Della Rocca.

All. Federico Guidi

Arbitro: Di Cicco Assistenti: Paggiola – Sbardella