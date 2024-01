Calciomercato Roma, al Sassuolo mezzo milione di euro come indennizzo per l’interruzione del prestito di Vina

AS ROMA NEWS – Sono state rese note le modalità con cui la Roma ha pagato un indennizzo al Sassuolo per l’interruzione anticipata del prestito di Matias Vina.

Secondo quanto riferito dalla redazione di Sportitalia, il club giallorosso ha versato 500mila euro nelle casse del club neroverde.

Vina è passato al Flamengo per 8 milioni di euro più 1 di bonus, con i giallorossi che hanno dovuto dare una piccola parte di quei soldi al Sassuolo per lasciar andare via il giocatore con sei mesi di anticipo rispetto al pattuito.

Fonte: Sportitalia