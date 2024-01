Scouting e giovani: modello Red Bull per la nuova Roma

AS ROMA NEWS – La Roma cambia pagina. Dopo l’addio forzato a Josè Mourinho e quello concordato con Tiago Pinto, i Friedkin sembrano determinati a dare una svolta alla gestione sportiva del club capitolino.

Il nuovo direttore sportivo dovrà seguire il modello Red Bull, e cioè puntare su uno scouting di grande profilo e sulla ricerca di calciatori giovani e futuribili che dovranno diventare le fondamenta della squadra dei prossimi anni.

Non è un caso che in cima alla lista dei Friedkin per il ruolo di prossimo ds ci siano Paul Mitchell, ex dirigente di Lipsia e Bragantino, e Christopher Vivell, ex Salisburgo e Lipsia, profili che hanno lavorato per club dell’area Red Bull.

La rivoluzione comincerà a giugno. A salutare Trigoria saranno diversi calciatori dagli stipendi ingombranti: Spinazzola, Renato Sanches e Rui Patricio i primi, ma anche Lukaku sembra difficilmente trattenibile a Roma, specie senza una partecipazione in Champions League.

Fonti: Leggo / Gazzetta dello Sport

