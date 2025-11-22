Bruno Conti: “Scudetto? Non escludo sorprese…”

Bruno Conti ha rilasciato una intervista a Dribbling, che andrà in onda in maniera integrale su Rai 2 questo pomeriggio alle ore 14. L’ex attaccante giallorosso si è confrontato su diversi temi, dal ricordo di Maradona, al sogno scudetto della Roma, e infine un pensiero speciale su Daniele De Rossi. Ecco un’anticipazione delle sue parole:

Sul Mondiale: “Per la Nazionale sono ottimista, non ho dubbi che Gattuso dopo gli ultimi match giocati avrà modo di valutare bene la situazione e saprà come preparare la sfida con l’Irlanda che è una squadra di forza fisica. Il mio ottimismo è fondato sul fatto che c’è tempo a sufficienza per preparare questa gara cruciale, questo farà in modo che le difficoltà avute potranno essere analizzate ed affrontate. Altro aspetto vantaggioso è giocare la semifinale in casa.

Su Maradona: “Diego Maradona era un fenomeno, tra noi si era instaurato un rapporto speciale di amicizia mi sussurrava sempre nell’orecchio “Vieni a Napoli”. Attraverso il calcio parlavamo la stessa lingua”.

Su Tardelli: “Tardelli all’inizio non mi era simpatico, ogni tanto tra noi c’era qualche battibecco legato ad un mancato scudetto della Roma che non avevo digerito, erano i tempi in cui cominciavamo a dar fastidio alla Juve e questo non ci predisponeva l’uno nei confronti dell’altro. Poi man mano che l’ho conosciuto ho capito che era un uomo vero, uno schietto, una persona sincera”.

Sul derby e le amicizie: “Ho conosciuto Giordano, che veniva in vacanza vicino Nettuno, insieme a Di Barlomei e Di Chiara. Loro già facevano parte della Roma e della Lazio. Fui chiamato da mio cugino per andare a fare una partita di calcetto tutti insieme, non mi sembrava vero. Con Giordano è nato subito un rapporto di grande stima. Nonostante fossero della Lazio, lui e Vincenzo D’Amico, con cui avevo giocato da ragazzo prima di essere presi dai nostri rispettivi club, sono stati per me amici veri”

Sullo scudetto: “Nel campionato attuale le squadre che giocano un calcio che mi diverte sono Como e Bologna. Per lo scudetto è chiaro che Inter e Napoli hanno rose importanti ma non escudo possano esserci delle sorprese…”

Su Daniele De Rossi: “A De Rossi voglio un gran bene, lo reputo un grande professionista. Gli auguro che con il Genoa possa al più presto uscire da una situazione delicata”.

LEGGI ANCHE – Totti: “Zeman mi ha cambiato, Mourinho il numero uno. Cassano troppo diretto. Prossimo scudetto? Nell’anno del centenario”

Fonte: Rai Sport / Dribbling