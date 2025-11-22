Mourinho spara a zero sul Benfica: “Giocatori poco seri, non mi piace chi mi tradisce”

José Mourinho fatica a trovare la quadra al Benfica. Arrivato a Lisbona a metà settembre per sostituire Bruno Lage, lo Special One si trova di fronte a una squadra che continua a stentare: tutte le partite giocate finora in Champions League sono terminate con sconfitte, e in campionato le Aquile inseguono il Porto con sei punti di ritardo.
Venerdì sera, in Coppa del Portogallo, il Benfica ha avuto l’occasione di ripartire contro l’Atletico, squadra di terza divisione. Invece la prestazione è stata tutt’altro che convincente: i lusitani hanno vinto 2-0, ma solo dopo aver faticato più del previsto.
Al termine del match, Mourinho non ha nascosto il proprio malumore. “Il primo tempo è stato scarso, il comportamento della squadra mi ha fatto male”, ha detto. “Ho visto giocatori non seri, che non hanno affrontato la partita come avrebbero dovuto”.
Il tecnico portoghese ha aggiunto: “Durante l’incontro ho effettuato quattro cambi, ma avrei voluto sostituirne nove. Solo due giocatori, secondo me, hanno rispettato l’impegno e meritavano di restare in campo. Nel secondo tempo siamo migliorati, soprattutto nell’atteggiamento”.
Mourinho ha chiuso sottolineando che il problema non è tattico: “Non è una questione di modulo. Ho dovuto cambiarlo solo per togliere alcuni giocatori e inserirne altri. A non funzionare sono stati i calciatori, e per me è inaccettabile. A me non piacciono i giocatori che mi tradiscono, quelli che non giocano al massimo delle loro potenzialità.
Il mio messaggio deve essere molto chiaro: loro hanno delle responsabilità nei miei confronti e in quelli dei tifosi. Io sono l’allenatore e la responsabilità è mia, ci sono delle cose nell’atteggiamento di alcuni che sono inaccettabili. Ho già detto ad alcuni di loro di non venire a bussare alla mia porta per chiedermi perché non giocano”.
LEGGI ANCHE – Berardi: “Sassuolo non è Roma. Io con Gasp? Non so se potrei reggerlo. Con Mourinho undici assatanati…”
Giallorossi.net – T. De Cortis
Mou, sei arrivato alla frutta. 7 club in 6 anni ti hanno esonerato per averli fatti naufragare con il tuo EGO che ormai è l’unica cosa che ti rimane.
Sbagli. Gli rimangono 26 trofei vinti, unico ad aver trionfato in tutte le coppe europee.
Solito….. finito.
Amen.
ahahahah ,prima del previsto
E sempre il solito. E sempre colpa degli altri. Calcio antiquato. Negli ultimi dieci anni solo esoneri a collezzionato.
Il solito furbacchione se la prende con i giocatori perchè a Lisbona non è Roma dove ce la si può prendere con gli arbitri e i tifosi ti perdonano tutto.
e due trofei
con Roma e Manchester UTD
ossia gli ultimi trofei vinti dalle due.
anzi, diciamo tre trofei (perché a Budapest…)
Mi sembrava strano che non ci fossero traditori pure al Benfica…
Mourinho mi sembra diventato come quella storiella: “Tesoro, qui c’è una pazzo in contromano… Ecco un altro pazzo in contromano… Un altro! Un altro ancora!”
Forse è un po’ contromano il caro Mou.
c’è sempre un perché! mai una causa!
un disco rotto
sempre a c… duro
Avanti, Mou
Karsdorp vibes
Arrivato a questo punto della carriera sportiva, consiglio a Mourinho di darsi alla politica.
Quando apre bocca, non lo batte nessuno. In un paio d’anni diventerebbe presidente del Portogallo.
Parlare ora di Mourinho sarebbe come sparare sulla croce rossa.
Dico solo che sono estremamente felice che sulla nostra panca ci sia Gasperini e non lui.
toh, chi lo avrebbe mai detto?….
È una parabola che fatico a comprendere. Mourinho ha costruito il suo modello vincente ed è diventato leggendario facendo l’esatto opposto. Calamitava l’attenzione, le critiche, le pressioni tutte su di lui. Spesso sopra le righe in maniera tale che ci fosse abbastanza da scrivere sui giornali senza andarsi a infilare nelle pieghe dello spogliatoio che era un santuario.
Proteggeva i calciatori assorbendo tutto e poi , nelle quattro mura dello spogliatoio faceva breccia col suo (indiscusso) carisma
Oggi è diventato una barzelletta, spara su tutti e questo annacqua il suo carisma, nessuno si butta più nel fuoco per lui ed emerge la pochezza tecnica …
non capisco il perché di questa deriva… sarebbe facile dire che cerca solo contratti e soldi, ma questo non mi torna col fatto che non vada in Arabia…
Alla frutta
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.