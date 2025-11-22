Mourinho spara a zero sul Benfica: “Giocatori poco seri, non mi piace chi mi tradisce”

José Mourinho fatica a trovare la quadra al Benfica. Arrivato a Lisbona a metà settembre per sostituire Bruno Lage, lo Special One si trova di fronte a una squadra che continua a stentare: tutte le partite giocate finora in Champions League sono terminate con sconfitte, e in campionato le Aquile inseguono il Porto con sei punti di ritardo.

Venerdì sera, in Coppa del Portogallo, il Benfica ha avuto l’occasione di ripartire contro l’Atletico, squadra di terza divisione. Invece la prestazione è stata tutt’altro che convincente: i lusitani hanno vinto 2-0, ma solo dopo aver faticato più del previsto.

Al termine del match, Mourinho non ha nascosto il proprio malumore. “Il primo tempo è stato scarso, il comportamento della squadra mi ha fatto male”, ha detto. “Ho visto giocatori non seri, che non hanno affrontato la partita come avrebbero dovuto”.

Il tecnico portoghese ha aggiunto: “Durante l’incontro ho effettuato quattro cambi, ma avrei voluto sostituirne nove. Solo due giocatori, secondo me, hanno rispettato l’impegno e meritavano di restare in campo. Nel secondo tempo siamo migliorati, soprattutto nell’atteggiamento”.

Mourinho ha chiuso sottolineando che il problema non è tattico: “Non è una questione di modulo. Ho dovuto cambiarlo solo per togliere alcuni giocatori e inserirne altri. A non funzionare sono stati i calciatori, e per me è inaccettabile. A me non piacciono i giocatori che mi tradiscono, quelli che non giocano al massimo delle loro potenzialità.

Il mio messaggio deve essere molto chiaro: loro hanno delle responsabilità nei miei confronti e in quelli dei tifosi. Io sono l’allenatore e la responsabilità è mia, ci sono delle cose nell’atteggiamento di alcuni che sono inaccettabili. Ho già detto ad alcuni di loro di non venire a bussare alla mia porta per chiedermi perché non giocano”.

Giallorossi.net – T. De Cortis