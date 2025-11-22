Evan Ferguson si gioca la Roma in quaranta giorni. L’attaccante irlandese non è ancora riuscito a dimostrare il suo valore in giallorosso, confermando quei limiti fisici che lo hanno accompagnato nella sua (breve) carriera.

“Ricomincio da zero”, titola oggi il Corriere dello Sport alla vigilia di Cremonese-Roma: Ferguson oggi svolgerà un test decisivo, e se darà sensazioni positive al tecnico, domani partirà al centro dell’attacco. Il ballottaggio con Baldanzi, soluzione completamente diversa per non dare riferimenti alla difesa grigiorossa, resta aperto.

Di certo nel prossimo mese e mezzo l’irlandese dovrà dare risposte importanti sia sotto l’aspetto della tenuta fisica che sotto quello dei gol: per ora il suo bilancio in giallorosso è magrissimo, e conta un solo assist in 15 partite stagionali disputate dalla Roma fino a oggi. Troppo poco.

Gasp vuole avere segnali in vista di gennaio: il tecnico chiede rinforzi in attacco, e non esclude una rivoluzione. Se Ferguson non comincerà a cambiare passo, la Roma potrebbe anche prendere in considerazione l’idea di rimandare l’attaccante al Brighton (ma in quel caso servirà rivedere l’accordo con gli inglesi). Ora la palla passa a Evan: gli esami cominciano da domani a Cremona.

Fonte: Corriere dello Sport