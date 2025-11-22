Cremonese-Roma, i convocati di Gasperini: out Hermoso, ok Ferguson

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Cremonese-Roma, giornata numero 12 di Serie A. Ecco i calciatori a disposizione del tecnico giallorosso per la partita in programma domenica 23 novembre alle 15:00 allo stadio Zini di Cremona.

Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar.
Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Sangaré, Ghilardi.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli.
Attaccanti: Ferguson, Soulé, El Shaarawy.
  1. Speriamo di vedere Wesley sul versante destro e celik braccetto destro ora che si é rotto Hermoso. E che rispolveri Rensch a dispetto del greco!

