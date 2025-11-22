Cremonese-Roma, i convocati di Gasperini: out Hermoso, ok Ferguson

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Cremonese-Roma, giornata numero 12 di Serie A. Ecco i calciatori a disposizione del tecnico giallorosso per la partita in programma domenica 23 novembre alle 15:00 allo stadio Zini di Cremona.
Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar.
Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Sangaré, Ghilardi.
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli.
Attaccanti: Ferguson, Soulé, El Shaarawy.
LEGGI ANCHE – Koné, altro che addio: PSG e Marsiglia all’assalto ma lui sceglie la Roma
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Speriamo di vedere Wesley sul versante destro e celik braccetto destro ora che si é rotto Hermoso. E che rispolveri Rensch a dispetto del greco!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.