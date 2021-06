Bruno Conti “talent scout” under 16, De Sanctis confermato vice di Pinto

NOTIZIE AS ROMA – L’arrivo a Trigoria di Vincenzo Vergine come nuovo responsabile del settore giovanile della Roma non ha rivoluzionato l’assetto del club per quanto riguarda i più giovani.

Stando a quanto rivela oggi La Repubblica (F. Ferrazza), è confermato il ruolo di Bruno Conti come coordinatore dagli Under 16 in giù, per un ruolo mirato proprio a scovare talenti romani da portare a Trigoria.

Confermato anche Morgan De Sanctis, vice di Tiago Pinto che dovrà occuparsi dei contratti nel passaggio dei ragazzi dalla Primavera alla prima squadra, avendo un tetto salariale e evitando investimenti suicidi per giocatori sotto i 18 anni.

Fonte: La Repubblica