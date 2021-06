La Roma vuole Maurizio Costanzo come consulente per la comunicazione

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo Mou, Mau, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero. In questo caso, però, non è Maurizio Sarri, ma Maurizio Costanzo. Proprio lui.

La Roma, rivela il quotidiano, ha intenzione di ingaggiarlo come consulente per la comunicazione.

Il popolare giornalista e conduttore tv, di fede romanista, metterà a servizio del club giallorosso tutta la sua esperienza.

Fonte: Il Messaggero