Pellegrini, il Barcellona fa sul serio. Mundo Deportivo: “Offerta dei blaugrana, ma c’è anche l’Atalanta” (FOTO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA CALCIOMERCATO – Il Barcellona fa sul serio per Lorenzo Pellegrini. Le voci dalla Spagna si fanno sempre più insistenti, tanto che oggi il Mundo Deportivo spara in apertura l’offerta dei blaugrana per il centrocampista giallorosso.

Il Barça è alla ricerca di un centrocampista di qualità, e sta puntando forte su Pellegrini, tanto da presentare già una prima proposta alla Roma. Il giocatore ha una clausola rescissoria di 30 milioni, ma anche un contratto che andrà in scadenza nel 2022.

Per questo motivo Pellegrini può lasciare la Roma anche un prezzo inferiore. Stando a quanto rivela però Mundo Deportivo, il Barcellona dovrà guardarsi dalla concorrenza dell‘Atalanta, che è pronta ad arrivare a 20 milioni pur di strappare il centrocampista, ora impegnato con la Nazionale, ai giallorossi.

I Friedkin hanno sempre considerato Pellegrini uno dei giocatori su cui costruire la Roma del futuro, e questo concetto è stato più volte ribadito da Tiago Pinto. Ora però bisognerà capire sia la volontà del calciatore, che le intenzioni del nuovo allenatore, Josè Mourinho.