PASTORE: “Con la Roma stiamo cercando la soluzione migliore per dirci addio. Il ritorno al Talleres è sempre più vicino”

AS ROMA NOTIZIE – Javier Pastore potrebbe lasciare la Roma nella prossima finestra di mercato. L’argentino non rientra più nei piani del club, che vorrebbe cederlo anche per alleggerire il monte ingaggi.

In un’intervista Canal Showsport, l’ex PSG ha parlato della possibilità di tornare in argentina: “Con il Talleres c’è un feeling diverso da quello che ho avuto con gli altri club. Sono un tifoso. Stanno facendo le cose per bene, il club è cresciuto molto.

Posso dire che il mio ritorno al Talleres è sempre più vicino. Il denaro non c’entra, è una cosa sentimentale e tornerei per essere felice. La voglia di tornare c’è sempre, ma se si è a un buon livello è difficile tornare indietro“.

Pastore ha ancora due anni di contratto ma ha ammesso che con la Roma “stiamo cercando una soluzione per un addio che possa accontentare entrambi”.

