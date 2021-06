Raggi: “I Friedkin sono stati netti: vogliono solo uno stadio. A Tor di Valle era diventato impossibile realizzarlo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha rilasciato un’intervista all’edizione odierna del Corriere Dello Sport, parlando, tra le altre cose, dello Stadio della Roma, dei Friedkin e dell’arrivo di Mourinho e Sarri nella Capitale.

Sullo stadio a Tor di Valle: “Abbiamo dovuto prendere atto di una situazione che ormai rendeva impossibile costruire lo stadio della Roma lì dove era stato progettato. Ma siamo assolutamente disponibili a sederci al tavolo e parlare con la Roma di altre soluzioni. Martedì il presidente della Lazio ha fatto un riferimento molto interessante in merito alla possibilità di riqualificare il Flaminio. Siamo più che disponibili, qualora il presidente Lotito volesse sedersi al tavolo, a studiare proposte”.

Sulla sua simpatia per i colori biancazzurri: “Mio marito è un grandissimo tifoso laziale. Quindi, anche per una vocazione familiare, una certa simpatia per la Lazio c’è. A mia discolpa devo precisare che non capisco nulla di calcio. In qualità di sindaca però ci tengo a ribadirlo, per me è fondamentale sedermi al tavolo con chiunque, dalla Roma alla Lazio, abbia intenzione di presentare progetti seri. Questa città ha tantissimi tifosi e un amministratore non può ignorarlo. Con Roma Cares, la fondazione giallorossa, abbiamo lavorato a tante iniziative. Anche nell’anno Covid, Roma Cares è stata presente nelle scuole”.

Sul rapporto con i Friedkin: “Sono stati molto netti nel dire che volevano fare uno stadio. Punto: uno stadio. Solo uno stadio. Il progetto iniziale della Roma prevedeva un milione di metri cubi di sviluppo con un 14% dedicato allo stadio, che avrebbe comportato una variante urbanistica importante. Ci era stato spiegato che lo sviluppo immobiliare era strettamente legato alla sostenibilità del progetto. Uno sviluppo urbanistico è auspicabile, ma deve essere accompagnato dalle infrastrutture, altrimenti avremmo quartieri costruiti nel deserto dove poi bisogna spendere tantissimo per portare strade, servizi, acqua”.

Fonte: Corriere dello Sport