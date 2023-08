Bruno Conti torna sulla panchina della Roma: “Emozione grandissima, spero di portare ancora più entusiasmo. Ringrazio Mourinho e i Friedkin”

AS ROMA NEWS – “Un’emozione grandissima“. Così Bruno Conti commenta la decisione del club di affidargli la panchina per Roma-Salernitana, gara di esordio del campionato giallorosso.

“L’allenatore ovviamente è Mourinho e in considerazione della squalifica sarà Stefano Rapetti la sua voce in campo: a me è stato chiesto di essere di supporto e io non vedo l’ora di poter dare il mio contributo.

So che domenica ci sarà l’ennesimo sold out allo Stadio Olimpico, da parte mia spero di poter portare ancora più entusiasmo, in un momento in cui la panchina dovrà sopportare diverse assenze, su tutte quella di José. Per prima cosa desidero ringraziarlo pubblicamente per l’opportunità che mi ha dato. Io ce la metterò tutta per risultare di aiuto.

Ringrazio inoltre lo staff del mister per come mi ha accolto. Ci tengo a ringraziare personalmente la famiglia Friedkin che guida questo Club: quando la Roma chiama è impossibile non rispondere. Sentire il nostro pubblico alle spalle so già che sarà bellissimo”.

Fonte: asroma.com