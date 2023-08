Mangiante (Sky Sport): “Mi aspetto un colpo di mercato dalla Roma. Sorpreso dal ritardo per gli attaccanti, causato un danno tecnico”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il giornalista di Sky Sport, Angelo Mangiante, ha parlato oggi a Tele Radio Stereo commentando le ultime notizie di mercato relative alla Roma.

“Arriveranno due attaccanti, questo è quello che dicono sia dalla società che dallo staff tecnico. La Roma sta trattando da giorni per Zapata e Marcos Leonardo, senza arrivare a dama. Non ricordo così tante trattative per una serie di attaccanti, soprattutto in rapporto al tempo che hai avuto, visto che Abraham si è rotto il crociato a inizio di giugno. Sorprende questo ritardo, che sta causando un danno tecnico: alla prima giornata ti presenti con Belotti ed El Shaarawy. Questa è la situazione”.

“Io me lo aspetto un colpo di mercato, in assoluto. La Roma deve evitare di presentarsi con due attaccanti che non sono pronti. Non avrebbe senso. Tu avresti un centrocampo molto più forte, e una difesa che si è assestata. Ma poi non puoi non finalizzare quello che hai costruito se non prendi il grande centravanti e il suo sostituto. Io continuo a dire: il Napoli ha tre attaccanti, Simeone, che è il terzo, nella Roma al momento sarebbe titolare”.

“Lukaku? Una squadra la deve trovare, a oggi non vuole andare in Arabia. Vedremo che accadrà. Il Chelsea non può tenerlo fermo, dipenderà da loro. Ma io mi aspetto un colpo di mercato dalla Roma. Hai preso giocatori che sono venuti qui per vincere, ti manca poco per completare l’organico. Devi riuscirci dopo aver speso troppo tempo su profili che non sei riuscito a portarti a casa”.

Fonte: Tele Radio Stereo