Budapest, via all’esodo giallorosso: allo stadio quasi il doppio di romanisti rispetto agli spagnoli

NOTIZIE AS ROMA – Budapest comincia a tingersi di giallorosso. Da ieri, infatti, è iniziato l’esodo delle due tifoserie in una città vestita a festa e con un clima non lontano da quello della capitale.

La finalissima tra Roma e Siviglia si giocherà domani sera, ore 21, alla Puskas Arena: sugli spalti quasi il doppio di sostenitori giallorossi (oltre 20 mila) rispetto ai 13mila spagnoli.

Oggi il grosso della tifoseria romanista sbarcherà con ogni mezzo in Ungheria: c’è chi è partito ieri sera con l’automobile stabilendo soste a Trieste o Lubiana, chi farà scalo addirittura in Danimarca e chi ha deciso di prendersi una settimana di ferie per pagare meno il volo di ritorno.

C’è di tutto: ultras, famiglie, dirigenti, ragazzi che salteranno gli ultimi giorni di scuola. Tutti con qualcosa della Roma addosso: la maglia di Dybala, una bandiera con l’immagine di Mourinho in stile Giulio Cesare o le sciarpe storiche.

Tre le raccomandazioni: raggiungere al più presto la Fan Zone organizzata al bellissimo City Park, caricare il telefono, visto che il biglietto sarà solo telematico ed evitare di raggiungere lo stadio con l’auto viste le numerose restrizioni in atto già da oggi e i controlli severi che riguarderanno anche l’ingresso alla Puskas Arena.

In tribuna anche tanti vip: da Totti a Rosella Sensi, dal sindaco Gualtieri a Verdone, passando per Venditti, Blanco, Damiano dei Maneskin e tanti ex calciatori.

La febbre da finale ha contagiato anche chi resterà a Roma: oltre 50mila persone hanno acquistato un biglietto per assistere alla partita dagli spalti dell’Olimpico, davanti ai sei maxischermi installati per l’occasione.

Fonte: Leggo