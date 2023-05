Dybala, c’è la formula Qatar. E Mou prepara tre formazioni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Meno uno a Siviglia-Roma. Il countdown sta per finire, e i cuori dei tifosi giallorossi cominciano a battere sempre più forte.

L’ansia è alle stelle per la finale più importante che il club gioca da oltre trent’anni. Mourinho ha blindato la squadra dentro Trigoria, con l’intenzione di cementare al massimo il gruppo in vista di questa sfida decisiva.

La novità più importante è il recupero completo di Paulo Dybala: la Joya non sente più dolore alla caviglia, domani sarà di sicuro in campo, c’è anche chi non esclude dal primo minuto.

Ma visto che l’argentino non gioca una partita dall’inizio da parecchio tempo, e la sua tenuta fisica decisamente ridotta, è assai probabile che Mou opti per una “formula Qatar”, con la carta Dybala da calare a partita in corso come successe con l’Argentina al Mondiale.

Intanto lo Special One ha già preparato diverse versioni della Roma che domani sera alla Puskas Arena affronterà il Siviglia, a seconda di come si metterà la gara.

Le carte da giocarsi a partita in corso dovrebbero essere Zalewski, Wijnaldum, El Shaarawy, lo stesso Dybala, e il gallo Belotti. Il giovane Bove invece sembra destinato a cominciare dal primo minuto insieme a Cristante e Matic.

