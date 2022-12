Bufera sulla Serie A, il 20 gennaio la decisione: rischiano Juve, Empoli e Samp

ALTRE NOTIZIE – Un terremoto potrebbe presto sconvolgere la Serie A (ma anche la B) per via del caso plusvalenze che vede coinvolta soprattutto la Juventus, ma che potrebbe trascinare con sé anche Empoli e Sampdoria.

“Bufera su A e B”, titola a tutta pagina l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano una decisione arriverà a breve, già all’inizio del 2023: il 20 gennaio la Corte Federale deciderà sul nuovo giudizio chiesto dal procuratore Chinè.

Il processo potrebbe davvero essere riaperto, e se fosse riscontrato un eventuale illecito potrebbero essere comminate delle penalizzazioni in termini di punti che avrebbero effetto immediato, e quindi già sul campionato in corso.

La classifica dunque potrebbe essere stravolta, sia in testa al campionato che nella lotta per non retrocedere.

Fonte: Corriere dello Sport