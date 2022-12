Sky Sport: “Mourinho ha deciso, dirà no alla proposta del Portogallo”

AS ROMA NEWS – Sembra essersi definitivamente conclusa la querelle legata al possibile futuro di Josè Mourinho come prossimo commissario tecnico del Portogallo.

Lo Special One, riferisce in questi minuti Sky Sport, ha deciso di dire di no alla proposta lusinghiera della federazione lusitana, che lo aveva tentato a lungo con un contratto pluriennale.

Ma Josè Mourinho vuole proseguire la sua avventura nella Roma, e inoltre non si sente ancora pronto per fare il commissario tecnico di una nazionale.

Fonte: Sky Sport