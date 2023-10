Bum-bum Mlakar, la Roma Primavera passa a Monza (2-3) e sale al quarto posto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma Primavera passa sul campo del Monza per 3 a 2 nel match disputato questo pomeriggio in casa dei brianzoli.

Apre le marcature Cherubini, a segno con un gran destro a incrociare dal limite dell’area, ma prima dell’intervallo arriva il pareggio dei padroni di casa con Berretta.

Nella ripresa si scatena l’attaccante sloveno Mlakar, partito titolare per le assenze di Misitano e Alessio nella Roma: il 17enne realizza prima un gran gol di sinistro dal limite e pochi minuti dopo chiude i conti con un destro sul primo palo dall’interno dell’area.

Inutile il gol nel finale di Ferraris, a segno di testa. La squadra di Guidi sale al quarto posto in classifica, a quota 14 punti, dietro a Milan e Inter capoliste a 20 punti e alla Lazio, a quota 15.

Giallorossi.net – F. Turacciolo

MONZA (4-3-1-2): Mazza; Zoppi, Kassama, Brugarello, Capolupo; Lupinetti, Colombo (70′ Marras), Dell’Acqua (63′ Antunovic); Berretta; Fernandes, Ferraris.

A disp.: Ciardi, Bagnaschi, Ravelli, Cattaneo, Arpino, Zini, Giubbone, Graziano, Cagia.

All. Alessandro Lupi

ROMA (4-3-3): Marin; D’Alessio, Keramitsis (82′ Plaia), Golic, Ienco; Pisilli, Vetkal, Pagano; Costa (69′ Mannini), Mlakar, Cherubini.

A disp.: Razumejevs, Cichella, Nardozi, Marazzotti, Bolzan, Guerrero, Graziani, Bah, Nardin.

All. Federico Guidi