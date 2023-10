Calciomercato Roma, Sanches verso il ritorno al PSG. Pinto pensa a Fofana per rimpiazzarlo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Renato Sanches ad oggi ha giocato solamente 98′ ed è ai box dalla sfida di Europa League contro lo Sheriff senza aver accusato lesioni muscolari.

La settimana scorsa il centrocampista portoghese si è allenato individualmente e la speranza di Mourinho è di averlo al top della forma contro la Lazio. Intanto però è sempre meno probabile il suo riscatto a fine stagione.

Il portoghese dovrebbe giocare il 60% delle partite complessive per far scattare l’obbligo da circa 12 milioni che salirebbe a 14-15 se si dovesse arrivare al 75%. Un’eventualità ormai a dir poco remota.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com Tiago Pinto è già al lavoro per rimpiazzarlo la prossima estate. Il gm ha messo nel mirino Youssouf Fofana, 24 anni, centrocampista francese del Monaco che ha il contratto in scadenza nel 2024.

Fonte: Calciomercato.com