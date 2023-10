“ON AIR!” – AGRESTI: “Il calcio di Mourinho è vecchio di 30 anni”, PIACENTINI: “La Roma non è il Real, non sono scandalizzato”, CORSI: “Kristensen e Zalewski non possono vestire la nostra maglia”, PETRUZZI: “Guardo il calendario e mi preoccupo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “A me la partita di ieri ha ricordato molto quella contro il Napoli all’Olimpico dell’anno scorso. Mou l’ha preparata così, e c’era riuscito fino all’81esimo. L’Inter ha avuto controllo del gioco, ma alla fine i tiri in porta a fine primo tempo sono stati due, non dodici. La Roma è questa: se pensavamo che la squadra andasse a Milano contro l’Inter a fare un calcio offensivo… Potevamo fare più, ma ieri ci mancavano cinque titolari. Forse se avessimo avuto tutti a disposizione ce la saremmo giocata diversamente. Ame dispiace per come andata, ma non sono scandalizzato. A me sta cosa del “non si può vedere la Roma fare partite così“…sta retorica…pare che la Roma sia il Real Madrid… Noi in cent’anni non abbiamo vinto niente. Ieri forse avrei messo Celik invece di Zalewski, ma è facile parlare dopo. Karsdorp? E’ un po’ più forte di Kristensen, ma non è mica Cafu, non sarebbe cambiato molto…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Vorrei prova a sfilarmi dal semplice giudizio della prova di ieri, perché se la gara di ieri la inseriamo in una serie di partite giocate in questi contro le big notiamo gli stessi vizi e le stese virtù. La Roma è questa, e l’aspetto mortificante è che non si è riusciti, dal punto di vista del mercato, societario, dell’addestramento, dell’infermeria, a provare ad alzare questa maledetta asticella e andare oltre… La Roma in questi ultimi anni fa sempre un passo avanti e tre indietro, fa la corsa del gambero…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Mourinho ha torto quando fa il furbo, bisogna essere onesti e dire che la colpa della sconfitta di ieri non è dell’arbitro. Lui deve dire quello che ha detto Cristante: abbiamo fatto quel tipo di partita e per poco non ci siamo riusciti, è andata male e fine. La rosa di ieri, nonostante le assenze, è molto più forte del 70% delle nostre squadre, del Genoa, del Bologna… Kristensen? Lo fa giocare lui. Io voglio che Mourinho vinca con la Roma e rimanga con noi, però non mi deve prendere per il cu*o…Noi abbiamo perso giocando male, e torni a casa con l’amarezza. Che la Roma era stanca, che l’Inter è più forte ed era molto probabile che vincesse lo sapevamo tutti, è il come che ci ha un po’ ferito…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Guardo il calendario e mi preoccupo… Le prime 10 partite erano strepitose, e tu hai fatto appena 14 punti. Vedo le prossime 10, e ragazzi…è brutto…se non tiri fuori qualcosa di più, è brutto veramente eh…Lazio, Napoli, Juve, Atalanta, Milan… Magari i punti pensavamo di farli prima, e invece li fai dopo…hai visto mai… A me ieri la partita ha dato la sensazione che l’Inter stesse facendo un allenamento, io non la posso vedere sta cosa, mi dà fastidio…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “C’è chi pensa che Mourinho sia finito e per questo manca il gioco, e c’è chi pensa che la Roma non possa scendere in campo con quei giocatori che abbiamo visto ieri. C’è chi è convinto che Mourinho mortifichi i giocatori forti che abbiamo, ma io non sono tra questi. La Roma ieri non aveva manco un calciatore in grado di fare un passaggio filtrante, e infatti non hai mai tirato in porta. Per me non si può fare più di questo con una squadra, che non è all’altezza dell’Inter, o delle prime 4-5 di questo campionato. Però anche Mou ha delle colpe, perchè Kristensen al posto di Karsdorp non lo capisco…Lui e Zalewski si sono vestiti da calciatori ieri, è la cosa più incredibile…ma come fanno questi a giocare nella Roma? Paredes a centrocampo se lo mangiano quando il livello si alza…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Vorrei che la Roma si ribellasse al suo destino. Ieri ho avuto la sensazione che la Roma sia scesa in campo già mangiata, provando a difendere il fortino, sapendo che non c’era partita sulle fasce e a centrocampo. Dopo il gol di Thuram, recupero compreso, c’era ancora un quarto d’ora da giocare, recupero compreso, nel quale la squadra ha prodotto un cross sbagliato di un mezzo giocatore che è Aouar. Non mi piace appellarmi alle assenze. Pellegrini è un problema per la Roma, idem Smalling. Parlare di Renato Sanches sarebbe sparare sulla croce rossa… Ma tu Roma devi essere brava a opporti a questo destino…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Questa è una città che si divide sempre in poli estremi, e così è impossibile trovare un punto di incontro. Leggo le opinioni più estreme: c’è chi distrugge la prestazione di ieri, dando la colpa a Mourinho definendolo finito, e chi invece difenderebbe l’allenatore anche se perdesse 8 a 0 col Siena. A me questo gioco delle fazioni ha veramente rotto le palle, non ci aiuterà mai a trovare la sintesi giusta e concentrarsi sulle problematiche vere e capire quali sono davvero i mali da risolvere… Renato Sanches? Sta entrando in un percorso molto simile a quello di Pastore, purtroppo è arrivato con le stesse problematiche, ha giocato appena 90 minuti e si è fatto male due volte. Come ti è mancato Wijnaldum l’anno scorso, ti manca ora Renato Sanches…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Mourinho dice una cosa giusta quando parla delle assenze, potrebbe anche essere giusto che si poteva giocare lunedì invece che domenica, ma sulla partita dice solo cose sbagliate. La Roma meritava di non perdere? E’ stato un massacro la partita di ieri, due pali e tanti occasioni sbagliate da parte dell’Inter. La Roma fa un tiro in porta e non meritava di perdere? Mourinho è un furbo e dice quello che vuole…Ma quali squadre in Serie A rinunciano completamente alla costruzione dal basso? Quante volte la Roma è riuscita a uscire dalla sua metà campo? Lukaku non ha avuto una palla che è una…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Ancora una volta Mourinho sposta l’attenzione su argomenti inesistenti. E’ vero, mancavano dei giocatori e l’undici era inferiore all’Inter, ma vedo squadre meno forti della Roma che vanno a San Siro, giocano a calcio e vincono o pareggiano come Bologna e Sassuolo. Almeno ci provano. La Roma in 90 minuti ha fatto un tiro in porta. Ha giocato una partita che non si vedeva nemmeno 30 anni fa. Prima era catenaccio e contropiede, ora è solo catenaccio… L’Inter era sì migliore, ma non era imbattibile. Lukaku non è mai stato accompagnato da nessuno, era solo a sé stesso. I tifosi volevano fischiarlo ma non ci sono riusciti, appena gli arrivava la palla gliela portavano via…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “E’ vero, la Roma ha riposato due giorni in meno e c’erano giocatori infortunati, ma sono infortuni cronici perchè è così sempre. La Roma ha giocato una partita oltre il limite del rinunciatario. Mou ha scelto di stare a vedere la partita in tribuna e non in pullman perchè il pullman lo aveva messo in area… Noi critichiamo Allegri e la Juventus, ma in confronto a quello di Mourinho fa un calcio modernissimo, eppure Allegri è criticato e Mourinho è idolatrato… Quello che abbiamo visto ieri è stato imbarazzante, non era una partita di calcio…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mourinho ieri in tribuna era molto incazzato, ed è un buon segnale, ha capito le difficoltà e gli errori fatti dalla squadra, specie nel primo tempo. Tutti ci chiediamo se si poteva fare di più ieri, e tutti siamo dell’idea che nonostante le assenze si poteva fare di più. Mi aspettavo almeno tre cambi all’intervallo, i terzini visti ieri sono improponibili. Zalewski non ha fatto una cosa logica, Kristensen dava solo calcioni al pallone…Io non penso che Mou gli abbia chiesto di fare quello. I demeriti della squadra si sono evidenziati, e alla fine hai persino rischiato di portarti a casa il punto, che non sarebbe stato meritato. Aouar? Entra in campo a dieci minuti dalla fine e va più lento di chi aveva giocato 80 minuti… Senza la qualità degli assenti, fai fatica a fare una partita diversa…”

