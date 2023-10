Troppa Inter, solita Roma

AS ROMA NEWS – La Roma che ti aspetti esce battuta a San Siro per 1 a 0, un risultato bugardo per quanto visto in campo. Troppo ampio il divario con l’Inter, che ha messo alle corde i giallorossi fin dai primi minuti del match, sfiorando la rete a ripetizione.

Il primo tempo è un monologo nerazzurro: il palo in avvio di Calhanoglu fa capire che sarà una serata di sofferenza per la difesa guidata da un ottimo Llorente, il migliore fino alla dormita sul gol di Thuram che deciderà il match a favore dei padroni di casa. La Roma dal canto suo accenna a un pressing blando sui tre difensori avversari, con Cristante alto a cercare di togliere spazio in impostazione a Bastoni. Una mossa che non ha particolari effetti.

La manovra nerazzurra è più fluida: Inzaghi decide, come era lecito attendersi alla vigilia, di attaccare la Roma sulle fasce. Il mismatch è esagerato a favore dell’Inter: Dumfries e Dimarco non danno respiro a Zalewski e Kristensen, mettendo a nudo tutti i limiti di due esterni molto modesti. Le palle in area fioccano, e la difesa romanista deve fare gli straordinari per tenere in parità il risultato.

Nella ripresa il tema del match non cambia, così come Josè Mourinho che decide a sorpresa di non modificare nulla dell’undici iniziale. L’Inter sembra ricominciare da dove aveva lasciato, ma pian piano le occasioni da gol cominciano a farsi sempre più rare. Anzi, è la Roma, che fino a quel momento non aveva mai tirato in porta (record negativo), a spaventare San Siro: campanile di Zalewski a centroarea per Cristante che stacca benissimo e impegna severamente Sommer.

Nel momento migliore della Roma però arriva la rete dell’Inter a decidere il match: solito affondo di Dimarco contro un Kristensen mai in grado di arginarlo, cross basso in mezzo all’area per il taglio di Thuram. A differenza delle altre volte però Lllorente si dimentica di marcare il francese, e così l’ex Borussia può mandare la palla alle spalle di Rui Patricio.

L’Inter avrebbe anche l’occasione di raddoppiare prima del fischio finale, ma la traversa salva ancora i giallorossi, incapaci di reagire con efficacia al gol subito. La sconfitta è sacrosanta, la prestazione piuttosto deludente. Le attenuanti ci sono tutte: pesano troppo le assenze, così come i due giorni di riposo in meno che la squadra ha avuto rispetto all’Inter.

Conscio della situazione, Mourinho ha scelto di attuare la solita strategia vista già parecchie volte in passato contro le big del nostro campionato: cercare di non prenderle, portare il match ai minuti finali in bilico e provare a giocarsela tutta lì. Una strategia che stava per pagare, e che forse avrebbe pagato senza l’errore (evitabilissimo) sul gol di Thuram. La domanda che resta sospesa è: la Roma, al netto dell’handicap, avrebbe potuto fare altro per provare a giocarsela?

Giallorossi.net – Andrea Fiorini