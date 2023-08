Bum bum Roma, ora il centrocampo è completo

AS ROMA NEWS – Eppur si muove. Il mercato della Roma bussa due colpi a centrocampo, chiudendo il cerchio in mediana proprio nel giorno di Ferragosto: con Leandro Paredes in regia (si giocherà il posto con Cristante) e Renato Sanches a svolgere il compito di mezzala box to box Mou completa in un colpo solo il reparto nevralgico della sua Roma.

Paredes è un giocatore che non ha bisogno di presentazioni: centrocampista che ama avere il pallone tra i piedi, dotato di ottima tecnica, non velocissimo ma abile nello smistare i palloni e bravo nella fase di interdizione, ha un curriculum di tutto rispetto, impreziosito dalla conquista della coppa del mondo con la maglia dell’Argentina.

La Roma lo preleva dal PSG a titolo definitivo: operazione da 2,5 milioni più bonus che porteranno i giallorossi a spendere al massimo 4 milioni per lui. Ai francesi spetterà anche il 30% della futura rivendita. Il giocatore invece firmerà un biennale con opzione per il terzo anno con stipendio decisamente decurtato rispetto al suo ingaggio al PSG.

A fargli compagnia sul volo privato che sbarcherà oggi alle 12 a Ciampino ci sarà il suo compagno di squadra Renato Sanches. Il portoghese, 26 anni il prossimo 18 agosto, è il centrocampista box to box che serviva a Mourinho per completare il reparto. Arriva in giallorosso in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni, che può diventare obbligo al verificarsi di determinate e difficili condizioni (non solo il 60% delle presenze).

Giocatore che unisce qualità e quantità, fortissimo negli strappi e nei cambi di direzione, bravo nel dribbling, ha l’unica grande incognità nella tenuta fisica. Il giocatore nella sua carriera ha sofferto spesso di infortuni, per lo più muscolari, che lo hanno frenato tantissimo nella sua definitiva consacrazione. A Mourinho e il suo staff il compito di rigenerarlo.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Messaggero / Corriere della Sera / Il Tempo