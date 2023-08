Marcos Leonardo con Zapata: ora Pinto vuole chiudere il doppio colpo anche in attacco

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Completato il centrocampo, ora Tiago Pinto spingerà forte per chiudere anche i discorsi aperti sugli attaccanti, per poi dedicarsi gli ultimi giorni di mercato sul difensore.

Trattative riaperte con il Santos per Marcos Leonardo: il giocatore è ai ferri corti con la società, che ha minacciato azioni legali se l’ammutinato non rientrerà nei ranghi. Una situazione che può sbloccarsi a favore della Roma, ma serve uno sforzo da parte dei giallorossi.

Tiago Pinto ha rimesso in moto l’avvocato Rafaela Pimenta, procuratrice del ragazzo, per provare a sbrogliare la matassa: un rilancio della Roma, ferma per il momento ai 12 milioni più bonus e una percentuale sulla futura rivendita (10%), può dare la svolta all’affare. Trattativa che resta complessa, ma il gm non molla. Nelle prossime ore si continuerà a parlarne.

Questa settimana può essere decisiva anche sul fronte Zapata: l‘Atalanta chiede 10 milioni e la certezza dell’acquisto, così come il centravanti. Una soluzione può essere trovata facendo scattare l’obbligo a un numero certo di presenze, che tutelerebbero la Roma sulla tenuta fisica del colombiano. C’è ottimismo sul fatto che alla fine l’affare si farà. E quella di domani può essere una giornata importante sotto questo aspetto.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Romanista / Il Tempo / La Repubblica