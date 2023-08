Dybala saluta Matic ma ritrova l’amico Leo. Contro la Salernitana un solo dubbio di formazione

AS ROMA NOTIZIE – “Grazie Roma“. Con questo scarno messaggio di addio Nemanja Matic ha salutato i giallorossi dopo il suo improvviso strappo e il conseguente passaggio al Rennes.

Gli ha risposto Paulo Dybala, col quale c’era un legame speciale: “Grazie Nemanja Matic. Top player ma una persona anche migliore. Auguro il meglio a te e la tua famiglia“.

Ma la Joya ha ritrovato subito il sorriso quando ha capito che la Roma avrebbe rimpiazzato Matic con il compagno di nazionale Leandro Paredes. I due erano molto uniti con l’Argentina, e lo saranno ancora di più in giallorosso.

Intanto in vista dell’esordio in campionato contro la Salernitana in programma tra cinque giorni, c’è un solo nodo di formazione da sciogliere sulla fascia sinistra: Spinazzola parte in leggero vantaggio su Zalewski. Per il resto formazione scontata, con la coppia d’attacco affidata a El Shaarawy e Belotti (Solbakken al momento è l’unico ricambio in avanti), e con Llorente titolare al posto di Ibanez.

Da capire se i nuovi acquisti Paredes e Renato Sanches saranno immediatamente aggregati alla squadra, sedendo in panchina per la partita contro i campani.

Fonti: Corriere della Sera / Il Messaggero / Il Tempo