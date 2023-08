Calciomercato Roma, Zaniolo passa all’Aston Villa: ecco quanto incasseranno i giallorossi

NOTIZIE AS ROMA – Dopo appena 6 mesi, Nicolò Zaniolo lascia il Galatasaray. Il giocatore infatti è atteso domani in Inghilterra per sottoporsi alle visite mediche all’Aston Villa, dove ritroverà Monchi, il direttore sportivo che lo aveva portato alla Roma.

L’accordo è stato raggiunto sulla base di un prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni, per una cifra di circa 30 milioni di euro.

La Roma, in caso di riscatto, incasserebbe circa 3 milioni di euro. I giallorossi detengono infatti il 20% sulla futura rivendita, percentuale che però va applicata non alla cifra del trasferimento, ma alla differenza tra il prezzo con cui i giallorossi hanno ceduto il calciatore al Galatasaray (16 milioni) e quello della cessione dai turchi all’Aston Villa.