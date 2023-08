LIVE! – Paredes e Renato Sanches sono atterrati a Ciampino, circa 100 tifosi in attesa

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il Ferragosto del 2023 in casa Roma è all’insegna degli arrivi nella Capitale dei due rinforzi per il centrocampo, Leanadro Paredes e Renato Sanches.

I due giocatori del PSG, pronti a diventare giallorossi, sbarcheranno oggi all’aeroporto di Ciampino con un volo privato, atteso a Roma intorno alle 12.

I due calciatori effettueranno nelle prossime ore le visite mediche e poi firmeranno a Trigoria il contratto che li legherà al club capitolino. Seguiranno aggiornamenti in diretta.

AGGIORNAMENTO ORE 12:10 – Paredes e Renato Sanches sono atterrati a Ciampino. Nonostante il giorno di ferragosto, ci sono circa 100 tifosi presenti all’aereoporto pronti ad attenderli all’uscita.