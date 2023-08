Calciomercato Roma, il Santos punta Alexis Sanchez: il cileno può liberare Marcos Leonardo

CALCIOMERCATO ROMA – La Roma potrebbe avere qualche chance in più nella complessa trattativa per acquistare Marcos Leonardo dal Santos. Il club brasiliano infatti, come riportato da Tuttomercatoweb e da alcuni media brasiliani, sembra aver messo nel mirino Alexis Sanchez.

Non solo: l’offerta del club brasiliano sarebbe anche di una certa importanza. In queste ore si attende la risposta da parte dell’attaccante cileno.

Anche la trattativa del Santos, però, non è semplice: il giocatore vorrebbe tornare all’Inter, squadra che però a sua volta è impegnata in questi giorni nella trattativa per Arnautovic, oltre a quelle per tentare liberarsi di Correa.

Qualora invece la trattativa andasse a buon fine, è probabile che il Santos liberi finalmente Marcos Leonardo.