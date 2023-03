Bum bum Roma, quarti più vicini

AS ROMA NEWS – Con un gol per tempo, uno realizzato in apertura di match e l’altro messo a segno nel finale, la Roma fa suo il primo round della doppia sfida contro la Real Sociedad, sfruttando al meglio il fattore campo e avvicinandosi ai quarti di finale di Europa League.

Partita quasi perfetta da parte degli uomini di Mourinho. Tutto va secondo i piani: gli spagnoli prendono subito il centro del ring con un possesso palla a tratti piuttosto sterile, con i giallorossi che sono subito pronti alla riconquista della sfera per cercare i ribaltare immediatamente l’azione e cogliere impreparata la retroguardia avversaria.

Ed è quello che succede al minuto 13: Karsdorp lancia lungo per Dybala, che premia il taglio in area di Abraham, l’inglese mette un cross perfetto sul secondo palo per l’accorrente El Shaarawy che in precario equilibrio spinge la sfera alle spalle di Remiro.

La Real Sociedad prova a reagire, e lo fa quasi subito con il giapponese Kubo, scatenato nella prima fase del match ma poi sparito nella ripresa: un suo spunto incontenibile sulla destra lo porta a calciare verso Rui Patricio, col legno a respingerne la conclusione sul primo palo.

E’ la prima delle uniche due occasioni da gol costruite dai baschi: nella ripresa infatti è Merino ad andare vicinissimo al pari dopo una bella imbeccata di Mendez. In mezzo però ci sono anche diverse chance della Roma prima del raddoppio di Kumbulla: la deviazione di Pellegrini sul tiro di Dybala, le dormite di Remiro che stavano per costare carissimo ai suoi, l’incrocio dei pali scheggiato da Belotti, apparso più in palla di Abraham.

Il gol del due a zero è il giusto coronamento di un lavoro enorme fatto dalla squadra, sempre sul pezzo, pronta a lottare su ogni pallone, affamata e vogliosa di dimostrarsi più forte dei temibili spagnoli. A dieci minuti dalla fine Dybala pennella dalla bandierina un pallone d’oro per il terzo tempo di Kumbulla, che fa esplodere l’Olimpico.

Il due a zero è un risultato importante, il famoso tassello di cui parlavamo ieri verso il passaggio del turno. Perchè la gara di ritorno in casa della Real Sociedad sarà tutt’altro che una passeggiata. Servirà la stessa Roma vista ieri sera all’Olimpico per regalarsi i quarti e continuare il viaggio verso il sogno di una nuova finale.

Ora però c’è da trovare la famosa continuità di cui ha parlato recentemente anche Mourinho: tra due giorni arriva il Sassuolo all’Olimpico, altra partita da vincere a ogni costo. La Roma, dopo aver battuto Juve e Real Sociedad senza incassare un gol, si sentirà sazia oppure avrà ancora questa fame? E’ la domanda delle domande, a cui è ancora impossibile rispondere.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini