Frattesi: “Il no della Roma è stata una grande delusione, ma ora non ci penso più. Trasferimento saltato per un paio di milioni”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Davide Frattesi domenica ritroverà il vecchio e tormentato amore. Il prossimo avversario della Roma in campionato sarà infatti il Sassuolo, atteso domenica alle 18 all’Olimpico.

Vicino al ritorno alla base sia in estate che a gennaio, alla fine il centrocampista è rimasto in Emilia. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, l’ex giallorosso ha parlato del mancato ritorno alla Roma, rivelando di aver messo alle spalle il sogno di vestire di nuovo quella maglia.

“Qualcosa è cambiato. L’estate scorsa, quando potevo passare alla Roma, il trasferimento non si concretizzò per un paio di milioni. Non ho mai chiesto perché la Roma non mi avesse voluto davvero, ho preferito non approfondire.

Ci sono rimasto male. E adesso non ci penso più. Non so dove giocherò, ma ho un approccio diverso al mio futuro“. Sul giocatore infatti sembra essere forte il pressing della Juventus, con la Roma che avrà comunque diritto al 30% del prezzo di vendita.

Fonte: Gazzetta dello Sport